Gli Stati Uniti mirano a convincere la Cina a svolgere un ruolo più attivo nella gestione delle tensioni con l’Iran, in vista di un incontro tra i rispettivi leader. La strategia prevede un coinvolgimento maggiore di Pechino per affrontare le questioni legate alla regione mediorientale. La richiesta arriva in un contesto di crescente attenzione internazionale alle relazioni tra i tre paesi. La diplomazia americana si concentra su un coinvolgimento più diretto della Cina nella stabilizzazione della situazione.

Gli Stati Uniti cercheranno di convincere la Cina ad assumere un ruolo più “ attivo ” nella gestione delle tensioni con l’Iran in vista dell’ incontro tra il presidente Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio in un’intervista a Fox News. Parlando a bordo dell’Air Force One durante il volo verso la Cina, Rubio ha spiegato che Washington ha illustrato a Pechino le ragioni per cui sarebbe nel suo interesse contribuire agli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni con Teheran. “È nel loro interesse risolvere la questione”, ha affermato Rubio, aggiungendo che gli Stati Uniti sperano di convincere la Cina “a svolgere un ruolo più attivo nell’indurre l’Iran ad abbandonare le azioni che sta intraprendendo e che intende intraprendere nel Golfo Persico”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Rubio: “Vogliamo convincere Pechino ad avere un ruolo più attivo” – La diretta

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