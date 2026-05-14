Iran i raid segreti degli Emirati | come il Golfo rischia di essere trascinato in guerra

Secondo fonti, gli Emirati Arabi Uniti avrebbero condotto attacchi segreti di grandi dimensioni contro l'Iran nel corso di un conflitto che coinvolge anche Stati Uniti e Israele. Queste operazioni, ancora non confermate ufficialmente, potrebbero portare alcuni Paesi del Golfo a un coinvolgimento diretto nel conflitto con Teheran. La situazione rimane tesa e al centro di numerose valutazioni diplomatiche e militari nella regione.

(Adnkronos) – Gli Emirati Arabi Uniti avrebbero lanciato attacchi segreti di vasta portata contro l'Iran durante il conflitto con Stati Uniti e Israele e questo rischia di trascinare alcuni Stati del Golfo in una guerra diretta con Teheran. La notizia è stata data in esclusiva dal Wall Street Journal citando fonti ben informate, che hanno. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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