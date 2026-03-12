Tra il 28 febbraio e l’11 marzo 2026, sono stati registrati quasi 4.000 attacchi iraniani contro paesi del Golfo e Israele. Di questi, una quota significativa ha preso di mira gli Emirati Arabi Uniti, risultando più numerosa rispetto agli altri stati della regione. I dettagli sui singoli episodi indicano un focus particolare su questa nazione, che ha subito un numero superiore di azioni rispetto alle altre.

Il dato è difficile da ignorare. Su 3.916 attacchi iraniani registrati tra il 28 febbraio e l’11 marzo 2026 contro gli Stati del Golfo e Israele, 1.728- il 44,1 per cento del totale – hanno colpito gli Emirati Arabi Uniti. Il Kuwait, secondo nella classifica, ne ha subiti 942. Israele, il Paese che insieme agli Stati Uniti ha lanciato l’offensiva contro l’Iran, 550. Perché Teheran scarica quasi la metà della propria potenza di fuoco su un Paese che ufficialmente non è in guerra? La risposta non è semplice e non si esaurisce nella prossimità geografica o nella presenza di basi americane. Gli Emirati sono il bersaglio principale perché sono,... 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché l’Iran colpisce gli Emirati più degli altri Paesi del Golfo?

