Iran Araghchi | Stretto di Hormuz vittima dell' aggressione degli Usa

Da lapresse.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che le tensioni nello Stretto di Hormuz sono causate dall’“aggressione” degli Stati Uniti. In un’intervista televisiva, ha sottolineato come le azioni statunitensi abbiano contribuito a creare instabilità in quella zona strategica del Golfo. Le sue parole si inseriscono nel contesto di crescenti tensioni tra Teheran e Washington, con l’attenzione rivolta alle attività militari e alle restrizioni sul traffico marittimo nell’area.

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Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha criticato gli Stati Uniti in un’intervista televisiva, attribuendo la responsabilità delle tensioni nello Stretto di Hormuz all’“aggressione Usa”. Araghchi ha affermato che lo Stretto è “aperto a tutte le navi commerciali”, sottolineando che l’assenza di traffico marittimo attraverso questa via navigabile vitale è dovuta a “questo blocco illegale imposto dagli americani”. Ha aggiunto, tuttavia, che le navi devono “cooperare” con la marina iraniana. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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