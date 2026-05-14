Iran Araghchi | Stretto di Hormuz vittima dell' aggressione degli Usa
Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che le tensioni nello Stretto di Hormuz sono causate dall’“aggressione” degli Stati Uniti. In un’intervista televisiva, ha sottolineato come le azioni statunitensi abbiano contribuito a creare instabilità in quella zona strategica del Golfo. Le sue parole si inseriscono nel contesto di crescenti tensioni tra Teheran e Washington, con l’attenzione rivolta alle attività militari e alle restrizioni sul traffico marittimo nell’area.
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha criticato gli Stati Uniti in un’intervista televisiva, attribuendo la responsabilità delle tensioni nello Stretto di Hormuz all’“aggressione Usa”. Araghchi ha affermato che lo Stretto è “aperto a tutte le navi commerciali”, sottolineando che l’assenza di traffico marittimo attraverso questa via navigabile vitale è dovuta a “questo blocco illegale imposto dagli americani”. Ha aggiunto, tuttavia, che le navi devono “cooperare” con la marina iraniana. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it
Tensione tra Iran e Stati Uniti, minacce sullo stretto di Hormuz - 1mattina News 18/02/2026
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Iran, l’annuncio di Araghchi: «Per tutto il cessate il fuoco lo stretto di Hormuz sarà libero». Rimozione delle mine con l’aiuto degli Usa – La diretta
Stretto di Hormuz: ultimatum degli USA, la risposta dell’Iran a TrumpABBONATI A DAYITALIANEWS L’avvertimento di Trump a Teheran Un messaggio durissimo arriva da Washington: Donald Trump ha lanciato un ultimatum...
Temi più discussi: Hormuz, Trump fa marcia indietro: Sospesa la missione di scorta alle navi, si cerca un'intesa; Usa: Cina faccia leva su Iran per riapertura dello Stretto di Hormuz; Battaglia navale a Hormuz. Verso una nuova escalation nel Golfo?; Le navi Usa nello Stretto: Sono pronte all’attacco se Teheran non tratta.
Iran respinge progetto di risoluzione di Stati Uniti e Bahrein su Stretto di Hormuz L’8 maggio, ora locale, il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in una lettera indirizzata al segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, e ai membri del Con facebook
?? #Iran - Teheran respinge il Project Freedom di Donald #Trump come un tentativo di militarizzare lo Stretto di Hormuz e aggravare la crisi. #Araghchi avverte Washington e Abu Dhabi: non esiste soluzione militare a una crisi politica. x.com
Iran, Araghchi: Stretto di Hormuz vittima dell'aggressione degli Usa(LaPresse) Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha criticato gli Stati Uniti in un'intervista televisiva, attribuendo la ... stream24.ilsole24ore.com
Iran: Araghchi, Hormuz aperto a chi collaboraScopri le analisi e le news di MF Newswires: l'informazione finanziaria d’agenzia per non perdere nessun movimento di mercato. Leggi ora gli ultimi aggiornamenti. milanofinanza.it