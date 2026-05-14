Iran Araghchi | Stretto di Hormuz vittima dell' aggressione degli Usa

Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che le tensioni nello Stretto di Hormuz sono causate dall’“aggressione” degli Stati Uniti. In un’intervista televisiva, ha sottolineato come le azioni statunitensi abbiano contribuito a creare instabilità in quella zona strategica del Golfo. Le sue parole si inseriscono nel contesto di crescenti tensioni tra Teheran e Washington, con l’attenzione rivolta alle attività militari e alle restrizioni sul traffico marittimo nell’area.

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