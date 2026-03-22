Gli Stati Uniti hanno lanciato un ultimatum all’Iran riguardo allo stretto di Hormuz, una delle regioni più strategiche al mondo per il traffico di petrolio. In risposta, Teheran ha emesso una dichiarazione ufficiale, senza specificare eventuali azioni future. La tensione tra i due paesi si è intensificata dopo le dichiarazioni di Washington, che hanno sottolineato la volontà di proteggere gli interessi statunitensi nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’avvertimento di Trump a Teheran. Un messaggio durissimo arriva da Washington: Donald Trump ha lanciato un ultimatum all’Iran, dichiarando che se lo Stretto di Hormuz non verrà riaperto completamente e senza condizioni entro 48 ore, gli Stati Uniti colpiranno le principali infrastrutture energetiche iraniane, a partire dalla più grande centrale elettrica del Paese. Il messaggio è stato diffuso tramite un post ufficiale, segnando un’ulteriore escalation della tensione internazionale. La risposta iraniana e le minacce incrociate. La reazione di Teheran è stata immediata e altrettanto decisa: l’Iran ha annunciato che prenderà di mira infrastrutture energetiche, informatiche e impianti di desalinizzazione legati agli Stati Uniti e ai loro alleati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Stretto di Hormuz: ultimatum degli USA, la risposta dell’Iran a Trump

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