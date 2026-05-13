Crisi carburanti Ue | Situazione molto grave Aie | Le scorte di petrolio si esauriscono in tempi record

L’Europa sta affrontando una grave crisi di carburanti a causa del blocco dello Stretto di Hormuz. Le scorte di petrolio si stanno esaurendo rapidamente e i timori di una carenza si fanno sempre più concreti. I ministri dell’energia dei paesi membri si sono riuniti recentemente a Cipro in un Consiglio informale per discutere della situazione e valutare le misure da adottare. La Commissione europea ha definito la situazione “molto grave”.

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L’Europa è alle strette per la crisi di carburanti dovuta al blocco dello Stretto di Hormuz. L’Unione si è riunita a Cipro nel Consiglio informale sull’energia, per arrivare a un punto sulla crisi da combustibili fossili. Tra le direzioni che l’Ue vuole intraprendere, la transizione energetica verso fonti rinnovabili, una riduzione dei consumi e l’aiuto ad alcuni settori industriali e ai cittadini più vulnerabili. Il commissario europeo all’Energia, Dan Jorgensen, però sottolinea: “Queste misure devono essere temporanee”. Nel frattempo, l’ Agenzia internazionale per l’energia (Aie) avverte: le scorte globali di petrolio “si stanno esaurendo a ritmo record “.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crisi carburanti, Ue: “Situazione molto grave”. Aie: “Le scorte di petrolio si esauriscono in tempi record” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sai cos'è la stagflazione Rivoluzione iraniana e crisi petrolio 1979: quando economia ed energia… Notizie correlate Crisi carburanti, l'Ue rassicura: "Scorte aeree sotto controllo"L'Unione europea si dice pronta a intervenire sulla possibile crisi del carburante legata alla chiusura dello Stretto di Hormuz. Petrolio, Birol (Aie): "Pronti a rilasciare ulteriori scorte di greggio se necessario"I 32 Paesi membri dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) potrebbero rilasciare ulteriore petrolio dalle loro riserve di emergenza, se... Temi più discussi: Crisi carburante, UE blocca gli aumenti sui biglietti aerei già acquistati; Crisi energetica, le scorte di carburante stanno per finire ma la Ue non sa quando: mancano dati aggiornati e condivisi; Oltre 12mila voli cancellati per la crisi dei carburanti, l’Ue prepara le linee guida per le compagnie aeree: cosa cambierà; Ue, 'in arrivo linee guida per compagnie aeree su crisi carburanti'. La crisi energetica per il conflitto in Medio Oriente ha fatto impennare i prezzi dei #carburanti. Dalla Commissione #UE altolà alle compagnie per il rispetto dei #diritti dei passeggeri. Il caro carburanti non giustifica cancellazioni. t.ly/-_LHz #Codici x.com Smart working obbligatorio e giornate senz'auto: il piano UE contro la crisi energetica reddit Aerei, crisi cherosene: l’Ue approva il carburante Jet A dagli USA, cosa cambia per i voliLa Commissione Europea ha pubblicato nuove linee guida per gestire la crisi carburanten: oltre al divieto di sovrapprezzi e il diritto al rimborso, ha ... fanpage.it Crisi carburante aerei in Europa: l’Ue apre al Jet A americano per evitare il caos nei voliL’Europa si prepara ad affrontare una possibile crisi del carburante per l’aviazione, una situazione che preoccupa sempre di più istituzioni e compagnie aeree. Il problema non riguarda soltanto l’aume ... trend-online.com