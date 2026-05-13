Crisi carburanti Ue | Situazione molto grave Aie | Le scorte di petrolio si esauriscono in tempi record
L’Europa sta affrontando una grave crisi di carburanti a causa del blocco dello Stretto di Hormuz. Le scorte di petrolio si stanno esaurendo rapidamente e i timori di una carenza si fanno sempre più concreti. I ministri dell’energia dei paesi membri si sono riuniti recentemente a Cipro in un Consiglio informale per discutere della situazione e valutare le misure da adottare. La Commissione europea ha definito la situazione “molto grave”.
L’Europa è alle strette per la crisi di carburanti dovuta al blocco dello Stretto di Hormuz. L’Unione si è riunita a Cipro nel Consiglio informale sull’energia, per arrivare a un punto sulla crisi da combustibili fossili. Tra le direzioni che l’Ue vuole intraprendere, la transizione energetica verso fonti rinnovabili, una riduzione dei consumi e l’aiuto ad alcuni settori industriali e ai cittadini più vulnerabili. Il commissario europeo all’Energia, Dan Jorgensen, però sottolinea: “Queste misure devono essere temporanee”. Nel frattempo, l’ Agenzia internazionale per l’energia (Aie) avverte: le scorte globali di petrolio “si stanno esaurendo a ritmo record “.🔗 Leggi su Lapresse.it
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