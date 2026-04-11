Invicta Matera all’appuntamento | il big match per l’Eccellenza

Domenica 11 aprile alle ore 16:00 si svolgerà allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno la partita tra l’Invicta Matera e la Polisportiva Tito. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con l’Invicta che punta a consolidare la sua posizione in testa alla classifica dell’Eccellenza. La partita sarà disputata in un contesto di grande attesa tra tifosi e appassionati di calcio locale.

La sfida decisiva per l’ascesa dell’Invicta Matera alla categoria Eccellenza si gioca domenica 11 aprile alle ore 16:00 allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno, dove la capolista ospiterà la Polisportiva Tito. Il match della 29ª giornata di Promozione lucana rappresenta un vero e proprio spartiacque stagionale: i biancoazzurri, forti di un vantaggio di 5 punti sulla Corleto Perticara, hanno l’opportunità matematica di blindare il primato con un turno d’anticipo rispetto all’ultimo impegno contro il fanalino di coda Viribus Potenza. Il peso di una promozione e l’equilibrio del campionato. Il percorso verso l’Eccellenza entra nel suo momento culminante, trasformando un normale incontro di campionato in un evento che potrebbe riscrivere le gerarchie del calcio materano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Invicta Matera all’appuntamento: il big match per l’Eccellenza Serie B: Virtus Matera sfida Corato, il big match per il titoloMercoledì 8 aprile 2026, alle ore 20:30, il PalaLosito di Corato ospiterà uno scontro fondamentale per la Serie B Interregionale. Leggi anche: Eccellenza: due big match da fuochi d’artificio Temi più discussi: Invicta Matera ad un passo dalla promozione in Eccellenza; Promozione, sprint finale: l'Invicta Matera vede il traguardo, bagarre per i playoff; Promozione Lucana - Mister Antonello Gerardi (Polisportiva Tito): Servirà una grande gara contro una squadra fortissima; Promozione Lucana: la 29ª giornata tra speranze di vertice e sfide salvezza. De Canio lascia l’Invicta Matera dopo pochi mesiL’esperienza di Luigi De Canio all’Invicta Matera si è già conclusa. Il tecnico lucano, che aveva accettato l’incarico la scorsa estate con l’obiettivo di contribuire alla rinascita del calcio nella c ... pianetalecce.it Calcio: Gigi De Canio riparte dall'Invicta Matera in PromozioneGigi De Canio, ex allenatore di Napoli, Genoa e Udinese, ha accettato la proposta dell'Invicta Matera, squadra del campionato di Promozione lucana per rilanciare il calcio nella città dei Sassi, dopo ... ansa.it Un orgoglio tutto italiano Made in Matera L’Invicta Matera si unisce con entusiasmo nel congratularsi con Michele Uva per la nomina a Executive Director di EURO 2032 Italia. Un traguardo che parla di passione, dedizione e amore per il calcio. Un per - facebook.com facebook