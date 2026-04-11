Invicta Matera all’appuntamento | il big match per l’Eccellenza

Da ameve.eu 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 11 aprile alle ore 16:00 si svolgerà allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno la partita tra l’Invicta Matera e la Polisportiva Tito. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con l’Invicta che punta a consolidare la sua posizione in testa alla classifica dell’Eccellenza. La partita sarà disputata in un contesto di grande attesa tra tifosi e appassionati di calcio locale.

La sfida decisiva per l’ascesa dell’Invicta Matera alla categoria Eccellenza si gioca domenica 11 aprile alle ore 16:00 allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno, dove la capolista ospiterà la Polisportiva Tito. Il match della 29ª giornata di Promozione lucana rappresenta un vero e proprio spartiacque stagionale: i biancoazzurri, forti di un vantaggio di 5 punti sulla Corleto Perticara, hanno l’opportunità matematica di blindare il primato con un turno d’anticipo rispetto all’ultimo impegno contro il fanalino di coda Viribus Potenza. Il peso di una promozione e l’equilibrio del campionato. Il percorso verso l’Eccellenza entra nel suo momento culminante, trasformando un normale incontro di campionato in un evento che potrebbe riscrivere le gerarchie del calcio materano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

invicta matera all8217appuntamento il big match per l8217eccellenza
© Ameve.eu - Invicta Matera all’appuntamento: il big match per l’Eccellenza

Serie B: Virtus Matera sfida Corato, il big match per il titoloMercoledì 8 aprile 2026, alle ore 20:30, il PalaLosito di Corato ospiterà uno scontro fondamentale per la Serie B Interregionale.

Leggi anche: Eccellenza: due big match da fuochi d’artificio

Temi più discussi: Invicta Matera ad un passo dalla promozione in Eccellenza; Promozione, sprint finale: l'Invicta Matera vede il traguardo, bagarre per i playoff; Promozione Lucana - Mister Antonello Gerardi (Polisportiva Tito): Servirà una grande gara contro una squadra fortissima; Promozione Lucana: la 29ª giornata tra speranze di vertice e sfide salvezza.

De Canio lascia l’Invicta Matera dopo pochi mesiL’esperienza di Luigi De Canio all’Invicta Matera si è già conclusa. Il tecnico lucano, che aveva accettato l’incarico la scorsa estate con l’obiettivo di contribuire alla rinascita del calcio nella c ... pianetalecce.it

Calcio: Gigi De Canio riparte dall'Invicta Matera in PromozioneGigi De Canio, ex allenatore di Napoli, Genoa e Udinese, ha accettato la proposta dell'Invicta Matera, squadra del campionato di Promozione lucana per rilanciare il calcio nella città dei Sassi, dopo ... ansa.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.