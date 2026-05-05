A Palermo si apre una nuova occasione per le imprese edili siciliane di espandersi sui mercati del Golfo. Nei prossimi giorni, alcune aziende locali incontreranno rappresentanti di paesi del Marocco e degli Emirati Arabi, con l’obiettivo di avviare collaborazioni e accordi commerciali. L’evento si inserisce in un percorso di dialogo tra le imprese italiane e i decisori stranieri, che si svolge nella città siciliana.

? Cosa scoprirai Come faranno le imprese siciliane a conquistare i mercati del Golfo?. Chi sono i decisori stranieri che incontreranno le aziende a Palermo?. Quale ruolo avranno le startup tecnologiche nel nuovo mercato dell'edilizia?. Come cambieranno i flussi commerciali tra Sicilia e Marocco nel 2026?.? In Breve Evento si terrà dall'8 al 10 maggio 2026 presso via Sadat 3 a Palermo.. Delegazioni delle Camere di Commercio del Marocco e degli Emirati Arabi Uniti parteciperanno.. Regione Siciliana finanzia l'iniziativa tramite l'Assessorato alle Attività Produttive.. Area espositiva dedicata ospiterà startup tecnologiche per il settore sistema casa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, ponte per l’edilizia: nuovi mercati tra Marocco ed Emirati

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