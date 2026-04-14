Un incidente si è verificato nel Sud del paese, dove una bambina di 12 anni è stata colpita da un albero abbattuto da un forte vento. La vittima è deceduta sul posto a causa delle ferite riportate. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla. La zona è stata messa sotto osservazione dalle autorità, mentre le condizioni meteorologiche continuano a essere avverse.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un’allerta vento sta interessando Napoli e il resto del Sud Italia, trasformandosi in una vera e propria tragedia a Bisceglie, in provincia di Bari. Qui, una bambina di soli 12 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un albero, in un episodio che ha scosso profondamente la comunità locale. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la giovane si trovava in via Sergio Cosmai quando, a causa delle forti raffiche di vento che hanno caratterizzato le ultime ore, un albero è precipitato, colpendola in pieno mentre si trovava in strada.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tragico incidente: bambina di 12 anni muore colpita da albero al Sud per forte vento.

Cade un albero per il forte vento: muore schiacciata una ragazzina di 12 anniTragedia a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove una ragazzina di 12 anni è morta schiacciata da un albero caduto a causa del forte...

Tragedia a Bisceglie: bambina di 12 anni muore schiacciata da un alberoUn terribile accaduto si è verificato a Bisceglie nella giornata di oggi, intorno alle 14: una bambina di 12 anni è morta a seguito della caduta di...

EP1-198 Moxie Xixi | MULTI SUB

Argomenti più discussi: Uno dei due operai morti in incidente sul lavoro aveva laurea in agraria; Germania, morte 2 giovani e una bimba di 10 mesi durante caccia alle uova di Pasqua. Indagini in corso; Bimbo caduto dalla finestra a Bologna: la sorellina ha provato ad afferrarlo, ma non ci è riuscita; Cacciatore per hobby uccide la sua figlia di 3 anni.

Leggi l'articolo - Tragico incidente tra Santhià e Carisio, morto un 63enne di Brusnengo #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #brusnengo #carabinieri - facebook.com facebook

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata a Taranto, nei pressi del cimitero di San Brunone. Un operaio ha perso la vita mentre era impegnato in un intervento su un impianto di illuminazione pubblica. x.com