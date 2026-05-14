Intrecci | autismo creatività e incontro alla sede CPO

Lunedì 18 maggio, nel Rione Gescal, si terrà un evento dalle 16:00 alle 19:00 presso la sede del CPO. L'iniziativa coinvolge persone con autismo, creando un'occasione per condividere esperienze e mostrare aspetti legati alla creatività. L'incontro si svolge in un contesto di confronto tra i partecipanti e i presenti, offrendo uno spazio dedicato a momenti di aggregazione e scambio. La giornata prevede attività aperte a tutti, con l’obiettivo di favorire la conoscenza e la sensibilizzazione.

INTRECCI si inserisce nel percorso che Semplicemente Noi – Autismo Insieme porta avanti sul territorio dal 2019 attraverso attività educative, inclusive e relazionali rivolte a giovani e adulti con autismo e alle loro famiglie. Il laboratorio vuole essere un’occasione concreta per stare insieme in modo semplice e autentico, valorizzando capacità, partecipazione attiva e possibilità di incontro tra persone e realtà differenti della comunità. Seguici sulle nostre pagine social per restare sempre aggiornato sui nostri contenuti. Il Blog di Giò è il blog personale di Giovanna Di Francia; per lei, la comunicazione è una missione ma anche una passione. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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