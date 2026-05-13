Venerdì alla sede della CPO Tra pancia e cuore

Venerdì nella sede della Commissione Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli si terrà l’evento “Tra pancia e cuore”, promosso in occasione della Festa della Mamma. L’iniziativa prevede un momento di ascolto e confronto rivolto alle donne in gravidanza e alle neomamme del territorio. La giornata mira a offrire supporto e a creare uno spazio di dialogo dedicato a queste donne.

L’incontro si terrà venerdì 15 maggio 2026 alle ore 16:00 presso la sede della Commissione Pari Opportunità, in via Kruscev 1 Pozzuoli. Seguici sulle nostre pagine social per restare sempre aggiornato sui nostri contenuti. Il Blog di Giò è il blog personale di Giovanna Di Francia; per lei, la comunicazione è una missione ma anche una passione. Ha imparato a scrivere tenendo un diario già all’età di 5 anni, e da allora non ha mai smesso di raccontarsi. Nel settembre del 2020 è nato Il Blog di Giò, con il Blog, Giovanna dà voce a tutti e non si fa influenzare dalla stampa precostituita: ricerca le informazioni, ne verifica le fonti e cerca di fornire una visione reale delle cose, scevra da condizionamenti politici e logiche di potere.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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