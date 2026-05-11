Basket giovanile Memorial Perini nel segno della Vis ai Lidi Protagoniste le squadre di aquilotti ed esordienti

Si è conclusa con entusiasmo la terza edizione del Memorial Rodolfo Perini, organizzata dalla società di basket giovanile, presso i lidi ferraresi. La manifestazione, durata tre giorni, ha visto protagoniste le squadre di aquilotti ed esordienti, coinvolgendo numerosi giovani atleti in partite e attività legate al minibasket. L'evento si è svolto in un’atmosfera di festa, con grande partecipazione di pubblico e applausi finali.

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Si è chiusa tra grandi applausi la terza edizione del Memorial Rodolfo Perini, organizzata dalla Vis 2008, al termine di una bellissima tre giorni di minibasket, natura e divertimento ai lidi ferraresi. La Bondi ha visto i suoi Aquilotti Big conquistare il primo posto nel torneo di categoria. I piccoli biancazzurri spingono subito sull’acceleratore e dominano il girone di qualificazione: B4U Calderara (89-1218-6), Baloncesto Basket Firenze (16-857-31), Novara Basket (17-776-19) e Francesco Francia (18-6121-6) cedono il passo ai vissini. Nella finalissima di domenica 3 maggio, la Bondi approccia la gara con grinta e difesa contro la dominatrice dell’altro girone Costone Siena: la Vis non lascia scampo nemmeno ai toscani, e conquista il primo posto con il successo per 18-6 (73-38).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Basket giovanile. Memorial Perini nel segno della Vis ai Lidi. Protagoniste le squadre di aquilotti ed esordienti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Memorial Perini: 500 cestisti nel Delta per il futuro del basket Terzo 'Memorial Perini', trentadue squadre di cestisti in contemporanea su quattro campiDall'1 al 3 maggio fra i comuni di Comacchio, Lagosanto e Ostellato, si disputa il terzo Memorial ‘Rodolfo Perini’ - Torneo di minibasket.