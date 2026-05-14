Intesa Sanpaolo ha annunciato un investimento di 110 miliardi di euro nei prossimi quattro anni, con un focus sulla sostenibilità. Di questi, 87 miliardi saranno destinati a progetti che riguardano la competitività delle imprese italiane, mentre una parte consistente sarà indirizzata a settori con impatto sociale. La ripartizione delle risorse punta a sostenere diverse aree, senza dettagli specifici su quali settori beneficeranno di quote precise.

? Punti chiave Come influenzeranno questi 87 miliardi la competitività delle imprese italiane?. Quali settori riceveranno la quota destinata ai progetti con impatto sociale?. Perché la transizione energetica richiede un intervento coordinato a livello sovranazionale?. Come cambieranno i mutui per le famiglie con questo nuovo piano?.? In Breve 87 miliardi destinati alla transizione green e 25 miliardi per impatti sociali.. Primo trimestre 2026: 1,4 miliardi erogati per mutui green e social lending.. Emissioni CO2 Scope 1 e 2 calate del 6% nel 2025.. Relatori al convegno: Riccardo Dutto, Nicola Pochettino e Nicola Pesaresi..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Intesa Sanpaolo: 110 miliardi per la sostenibilità nei prossimi 4 anni

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