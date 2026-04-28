tennis intesa sanpaolo rinnova sostegno alle nitto atp finals per i prossimi 5 anni

Intesa SanPaolo ha confermato il proprio supporto alle Nitto ATP Finals per i prossimi cinque anni, rinnovando il ruolo di Host Partner fino al 2030. La banca continuerà ad essere presente come protagonista nell’evento di tennis, che si svolgerà in Italia. La partnership è stata ufficializzata con un annuncio pubblico, che sottolinea la volontà di mantenere un impegno pluriennale con la manifestazione.

Intesa Sanpaolo rinnova il proprio sostegno alle Nitto Atp Finals, confermando il ruolo di Host Partner della manifestazione anche per il quinquennio 2026-2030. Il rinnovo nasce dagli ottimi risultati avuti da uno degli eventi sportivi più prestigiosi a livello internazionale in termini di valore diffuso, visibilità e ricadute economiche e sociali e al grande fermento risvegliato dalle Nitto ATP Finals per il tennis a Torino e in Italia. Come Host Partner Intesa Sanpaolo ha realizzato in questi anni un fitto programma di iniziative in grado di coniugare sport, divertimento e inclusione, con grande attenzione ai giovani. Nel Fan Village, lo stand di isybank ha proposto numerose attività per il pubblico, tra cui incontri con protagonisti come Jasmine Paolini, Jacopo Vasamì, Lorenzo Luporini, Vittorio Brumotti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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