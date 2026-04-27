intesa sanpaolo rinnova il sostegno alle nitto atp finals per i prossimi cinque anni

Intesa Sanpaolo ha annunciato il rinnovo del supporto alle Nitto Atp Finals, confermando il suo ruolo come Host Partner per i prossimi cinque anni, fino al 2030. La banca continuerà a essere presente come partner ufficiale dell'evento tennistico. La decisione riguarda il periodo che va dal 2026 al 2030, senza variazioni rispetto agli anni precedenti.

Intesa Sanpaolo rinnova il proprio sostegno alle Nitto Atp Finals, confermando il ruolo di Host Partner della manifestazione anche per il quinquennio 2026-2030. "Il rinnovo - spiega in una nota - nasce dagli ottimi risultati avuti da uno degli eventi sportivi più prestigiosi a livello internazionale in termini di valore diffuso, visibilità e ricadute economiche e sociali e al grande fermento risvegliato dalle Nitto Atp Finals per il tennis a Torino e in Italia. Come Host Partner Intesa Sanpaolo ha realizzato in questi anni un fitto programma di iniziative in grado di coniugare sport, divertimento e inclusione, con grande attenzione ai giovani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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