Interviste Indiani | Non bene Riscatto a Desenzano

Durante un'intervista, un giocatore indiano ha commentato la sua situazione attuale, affermando che le cose non stanno andando bene. Ha anche menzionato di aver previsto una partita simile a quella di inizio stagione, come è successo l'anno precedente, e ha fatto riferimento a un episodio di riscatto avvenuto a Desenzano. Le sue parole riguardano la delusione per le recenti prestazioni e il confronto con esperienze passate.

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"Mi aspettavo una partita del genere come prima gara della Poule Scudetto proprio come mi è capitato lo scorso anno". Mister Paolo Indiani accetta con tranquillità la sconfitta subìta ad opera dell’Ostiamare. "Siamo partiti male – sottolinea il tecnico del Grifone – e abbiamo concesso troppo agli avversari che sono stati bravi. Nella ripresa siamo andati meglio e poteva finire anche con un pareggio. Non c’è da stupirsi: una cosa è il campionato, una cosa è la Poule Scudetto. Ripeto, mi aspettavo una gara del genere, ma tutto sommato ora abbiamo un obiettivo concreto e domenica a Desenzano cercheremo di centrarlo". Una sconfitta, quindi, indolore come tiene a precisare anche il direttore generale Filippo Vetrini al quale non è piaciuta la direzione di gara.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Interviste. Indiani: "Non bene. Riscatto a Desenzano» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Le interviste. Indiani soddisfatto: "Bella prestazione» Interviste. Indiani: "Gara vera. Soddisfatto di tutti»Nonostante il risultato di parità in casa biancorossa, ovviamente, l’atmosfera è serena e tranquilla. Argomenti più discussi: Cosa sa l’India che noi non sappiamo? Il presidente Modi vuole ripristinare le restrizioni anti-Covid; Interviste. Indiani: Non bene. Riscatto a Desenzano; Vetrini a Gs: Indiani? Non vedo problemi e sul mio futuro…. ecco perchè oggi Argento +6% e Oro +0%!!! gli indiani a cui il governo non fa comprare Oro si sono buttati sull'Argento ? x.com