Interviste Indiani | Non bene Riscatto a Desenzano
Durante un'intervista, un giocatore indiano ha commentato la sua situazione attuale, affermando che le cose non stanno andando bene. Ha anche menzionato di aver previsto una partita simile a quella di inizio stagione, come è successo l'anno precedente, e ha fatto riferimento a un episodio di riscatto avvenuto a Desenzano. Le sue parole riguardano la delusione per le recenti prestazioni e il confronto con esperienze passate.
"Mi aspettavo una partita del genere come prima gara della Poule Scudetto proprio come mi è capitato lo scorso anno". Mister Paolo Indiani accetta con tranquillità la sconfitta subìta ad opera dell’Ostiamare. "Siamo partiti male – sottolinea il tecnico del Grifone – e abbiamo concesso troppo agli avversari che sono stati bravi. Nella ripresa siamo andati meglio e poteva finire anche con un pareggio. Non c’è da stupirsi: una cosa è il campionato, una cosa è la Poule Scudetto. Ripeto, mi aspettavo una gara del genere, ma tutto sommato ora abbiamo un obiettivo concreto e domenica a Desenzano cercheremo di centrarlo". Una sconfitta, quindi, indolore come tiene a precisare anche il direttore generale Filippo Vetrini al quale non è piaciuta la direzione di gara.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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ecco perchè oggi Argento +6% e Oro +0%!!! gli indiani a cui il governo non fa comprare Oro si sono buttati sull'Argento ? x.com
La mia intervista a Il Foglio. Noi del Partito Liberaldemocratico non cambiamo opinione a seconda del giorno: la priorità è costruire una opzione politica al di fuori dei due poli, forte, autorevole e di impronta chiaramente liberale. Però bisogna farla bene, mette facebook