In un incontro che si è concluso con un pareggio, la squadra biancorossa si presenta con un clima di serenità, nonostante il risultato finale. I giocatori provenienti dall’India hanno definito la gara come autentica e senza compromessi, esprimendo soddisfazione per l’impegno collettivo. L’atmosfera nello spogliatoio è rimasta tranquilla, senza tensioni o delusioni evidenti, anche dopo il termine della partita.

Nonostante il risultato di parità in casa biancorossa, ovviamente, l’atmosfera è serena e tranquilla. "E’ stata una partita seria con due squadre che si sono affrontate a viso aperto con quattro gol nei primi venti minuti e con il pubblico che si è divertito. Noi non abbiamo mai mollato anche se abbiamo commesso qualche errore di troppo, forse dovuto al clima generale di festa. Ripeto: una partita piacevole". Così il commento di Paolo Indiani al termine della gara che ha visto il fanalino di coda Sansepolcro uscire indenne dallo ’Zecchini’. "Sono contento della prestazione di tutti i ragazzi alcuni dei quali hanno giocato meno fino a questo momento, ma grazie a loro in allenamento si alza il livello di tutti".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Interviste. Indiani: "Gara vera. Soddisfatto di tutti»

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