Le interviste Indiani soddisfatto | Bella prestazione

E’ un Paolo Indiani soddisfatto quello che si presenta in sala stampa. E non potrebbe essere altrimenti. Perché la matematica promozione in Lega Pro è ad un passo. "Volevamo fare qualcosa in più, ma non ci siamo riusciti, anche perché il Terranuova Traiana ha disputato un’ottima gara e ci ha messo in difficoltà – ha detto - Non siamo stati capaci di capitalizzare la prima mezz’ora, durante la quale abbiamo giocato molto bene: in quel frangente avremmo dovuto trovare il raddoppio. Con il passare dei minuti, loro sono cresciuti creando qualche problema, anche se, a conti fatti, le occasioni davvero pericolose sono state limitate. Qui non è mai semplice: il Terranuova è una squadra di valore, sa giocare e merita rispetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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