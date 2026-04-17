Durante una conferenza stampa, un rappresentante istituzionale ha annunciato che l’Italia tornerà ad essere protagonista della Coppa America. Ha sottolineato che l’organizzazione dell’evento è stata possibile grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte, ognuna nel proprio ruolo. La sfida è stata affrontata con entusiasmo e si è riusciti a portarla a termine grazie a un impegno condiviso tra tutti i soggetti coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti “Abbiamo la gioia di poterlo fare e di essere stati capaci di farlo tutti insieme perché è una sfida che vede tutte le istituzioni coinvolte ognuna nel proprio ambito”. Lo ha detto il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, intervenuto alla XV Assemblea nazionale Anci Giovani, in riferimento alla Coppa America che si disputerà a Napoli nel 2027. “ Sarà di nuovo l’Italia al centro del mondo – ha aggiunto – Napoli è uno scenario meraviglioso e la Coppa America vogliamo che coinvolga la città tutta, vogliamo che non sia un evento per pochi e che non riguardi solo il golfo ma anche le periferie”. Parlando dell’area di Bagnoli dove saranno basati i team velici, Abodi ha evidenziato che “ abbiamo trasformato in cantiere di opere temporanee un luogo intossicato per troppo tempo e che non sembrava recuperabile”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Coppa America, Abodi: “L’Italia sarà di nuovo al centro del mondo”

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