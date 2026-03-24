Taglio dell’erba interventi al via | programmati più passaggi fino all’autunno

È iniziato il servizio di taglio dell’erba nelle aree urbane, che prevede più passaggi fino all’autunno. Gli interventi interessano le zone sopra e sotto i marciapiedi, comprese le aiuole e le formelle degli alberi. Sono inoltre in programma interventi sui cigli stradali e nelle scarpate. La gestione di queste attività è affidata a Pisamo, in conformità con la pianificazione stabilita dall’Amministrazione comunale.

Torna il servizio. Per garantire una copertura ordinata di tutto il territorio comunale, la città è stata suddivisa in più zone operative Per garantire una copertura ordinata di tutto il territorio comunale, la città è stata suddivisa in più zone operative, che comprendono il centro storico, i quartieri a nord e a sud dell’Arno, l’area di Ospedaletto e il litorale. Le squadre intervengono progressivamente in ciascuna zona seguendo un programma stabilito, così da assicurare interventi regolari in tutta la città. Il piano di lavoro prevede più passaggi nel corso della stagione, con almeno sei tagli per ogni zona tra marzo e novembre. Per... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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