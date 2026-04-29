Il dibattito legale sul dimensionamento scolastico per il prossimo anno accademico si riaccende con un ricorso presentato al Consiglio di Stato. La questione riguarda la riduzione del personale dirigente alla scuola Dante-Pascoli e l’accorpamento di due circoli didattici. La decisione di modificare l’organizzazione scolastica ha generato contestazioni che ora vengono valutate dall’organo giudiziario superiore.

Si accende nuovamente lo scontro giudiziario intorno al dimensionamento scolastico per l’anno 2026-2027 che prevede il taglio della dirigenza alla Dante-Pascoli e l’accorpamento ai due circoli didattici. La vicenda, che sta tenendo col fiato sospeso famiglie e istituzioni, ha subito un’accelerazione: l’Avvocatura Generale dello Stato ha infatti notificato nelle scorse ore il ricorso in appello al Consiglio di Stato. L’obiettivo è ribaltare l’ordinanza di fine marzo con cui il Tar dell’Umbria aveva sospeso la riorganizzazione (accogliendo le ‘ragioni’ di comune e comitato dei genitori). A dare la notizia sono stati il sindaco Luca Secondi e l’assessore Letizia Guerri, che hanno espresso "profondo sconcerto per la scelta dei tempi operata dallo Stato".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accorpamenti e tagli a scuola. Ora il ricorso al Consiglio di Stato

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