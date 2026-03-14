Sabato 14 marzo 2026 alle 11:52, è stato depositato un ricorso straordinario al Consiglio di Stato contro il provvedimento della giunta Gualtieri che ha stabilito il limite di 30 kmh nelle strade di Roma. La decisione riguarda un'azione legale promossa da un soggetto che si oppone alla misura adottata dall'amministrazione comunale. Il procedimento si inserisce in un contesto di contestazioni riguardanti le restrizioni sulla circolazione nella capitale.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 11:52, un ricorso straordinario è stato depositato al Consiglio di Stato contro il provvedimento della giunta Gualtieri. La misura contestata impone un limite di velocità a 30 km orari in tutta l’area della Ztl del centro storico di Roma. L’iniziativa legale parte da un fronte comune formato dall’associazione Le Partite Iva e dal comitato Tutela Parcheggi e Mobilità nel Lazio. Angelo Distefano rappresenta la prima associazione, mentre Alessandra Casino presiede il secondo organismo. Al loro fianco si posizionano un gruppo di tassisti e cittadini attivi che condividono la stessa preoccupazione per le nuove regole di circolazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma: ricorso al Consiglio di Stato contro il limite 30 km/h

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