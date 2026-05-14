Internazionali una notte indimenticabile | Darderi sconfigge Jodar in tre set e vola in semifinale

Nella notte degli Internazionali, Luciano Darderi ha conquistato la semifinale battendo in tre set il giocatore avversario. La partita si è svolta senza pause, con scambi intensi e punti decisivi. Dopo aver vinto il primo set, Darderi ha mantenuto la concentrazione anche nel secondo e nel terzo, portando a casa il risultato e qualificandosi alla fase successiva del torneo.

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