Internazionali una notte indimenticabile | Darderi sconfigge Jodar in tre set e vola in semifinale
Nella notte degli Internazionali, Luciano Darderi ha conquistato la semifinale battendo in tre set il giocatore avversario. La partita si è svolta senza pause, con scambi intensi e punti decisivi. Dopo aver vinto il primo set, Darderi ha mantenuto la concentrazione anche nel secondo e nel terzo, portando a casa il risultato e qualificandosi alla fase successiva del torneo.
Una notte epica, di quelle che non si possono dimenticare mai: Luciano Darderi batte il talento spagnolo Rafael Jodar 7-6, 5-7, 6-0 dopo oltre tre ore di battaglia e la gara finita alle due di notte al Centrale del Foro Italico dove è successo di tutto ma soprattutto con l’affermazione dell’italo argentino che compie un’impresa regalandosi la semifinale (venerdì) contro il norvegese Casper Ruud. “Roma ti amo”, scrive Luciano sulla telecamera dopo le lacrime alla fine del punto decisivo del match. L’interruzione per “fumo”. Per 19 minuti la partita è stata sospesa per la “nebbia” provocata dal fumo dei fuochi d’artificio nel vicino stadio Olimpico dove erano in corso i festeggiamenti per la vittoria dell’Inter in Coppa Italia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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