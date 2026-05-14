Oggi a Roma si disputano gli altri due quarti di finale del torneo maschile degli Internazionali 2026. Tra i confronti in programma, si segnala la sfida tra due tennisti italiani e russi, con uno di loro che si gioca la possibilità di stabilire un nuovo record in questa fase della competizione. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e anche in chiaro, permettendo a tutti di seguire l’evento.

Oggi a Roma è il giorno degli altri due quarti di finale del tabellone maschile degli Internazionali 2026. Ed è il giorno in cui scende in campo anche Jannik Sinner, che sfida Andrey Rublev per l’undicesima volta in carriera. L’azzurro sta vivendo un momento di forma straordinario ed è reduce da 31 vittorie nei Masters 1000: eguagliato il record di Novak Djokovic. Vincere contro Rublev significherebbe salire a 32 e superare il primato del serbo nei mille. Fin qui il numero uno al mondo ha lasciato le briciole agli avversari e ha sconfitto Ofner, Popyrin e Pellegrino nel derby tutto italiano. Buon momento anche per Rublev, che nei primi tre turni ha battuto Kecmanovic, Davidovich Fokina e Basilashvili.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Internazionali, Sinner sfida Rublev ai quarti per l’ennesimo record | Quando gioca e dove vederlo in tv (anche in chiaro)

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