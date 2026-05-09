Oggi inizia la partecipazione di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026 a Roma. Il tennista italiano scenderà in campo per il suo primo match, con l’obiettivo di portare avanti la sua performance nel torneo. La gara sarà trasmessa in diretta TV, anche in chiaro, e si svolgerà al Foro Italico, dove gli appassionati seguono con attenzione ogni suo movimento.

L’attesa è finita: oggi Jannik Sinner fa il suo debutto agli Internazionali d’Italia 2026. A Roma tutti gli occhi sono per il numero 1 al mondo, chiamato a sfatare un tabù che dura da 50 anni: vedere un italiano trionfare al Foro Italico. La prima tappa verso la finale di domenica 17 maggio si chiama Sebastian Ofner: l’austriaco numero 82 del ranking Atp al primo turno ha battuto in due set, con un doppio 6-3, lo statunitense Alex Michelsen. Non ha mai sfidato Sinner in carriera: sarà la prima volta. L’altoatesino alla vigilia si è allenato con Flavio Cobolli, l’altra testa di serie azzurra in campo oggi per il suo match di secondo turno: il 24enne, numero 12 al mondo, affronta il francese Terence Atmane.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Internazionali, oggi l’esordio di Sinner: quando gioca e dove vederlo in tv (anche in chiaro) | Il programma degli italiani a Roma

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

SINNER-ZVEREV OGGI A INDIAN WELLS: A CHE ORA E DOVE VEDERE IL MATCH DELLA SEMIFINALE

Notizie correlate

Sinner, quando gioca a Montecarlo? Cerundolo o Machac agli ottavi: data, tabellone, montepremi e dove vederlo in tv (anche in chiaro)Jannik Sinner inizia alla grande il torneo di Montecarlo: nella prima uscita stagionale sulla terra rossa ha battuto il francese Ugo Humbert, numero...

Leggi anche: Indian Wells, quando gioca Sinner: il programma degli italiani | Date, orari e dove vedere in tv

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Nove azzurri in campo: il programma di oggi su Sky; Quando e dove vedere l'esordio di Sinner agli Internazionali BNL d'Italia 2026; Sabato tocca a Sinner: esordio alle 19 sul Centrale; Internazionali: Berrettini sulla strada di Sinner, Musetti dalla parte di Djokovic | Il tabellone di Roma.

Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 9 maggio, ordine di gioco, streamingSaranno 24 i match previsti oggi, sabato 9 maggio, a Roma per gli Internazionali d'Italia 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters 1000 e ... oasport.it

Sinner, domani l’esordio agli internazionali di Roma contro Ofner: orario e dove guardarla in tv e streamingSinner debutta agli Internazionali d’Italia contro Ofner: match sabato 9 maggio sul Centrale, diretta Sky Sport e streaming NOW ... affaritaliani.it

Musetti vince all'esordio agli Internazionali BNL d'Italia 2026 ift.tt/FuRvfcm x.com

Internazionali d'Italia di tennis: dove sono i due campi sul Lungotevere reddit