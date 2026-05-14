Internazionali Sinner è perfetto con Rublev | batte il russo e stacca il pass per la semifinale

Durante i quarti di finale degli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner ha battuto Andrej Rublev, assicurandosi un posto tra le migliori quattro del torneo. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista italiano, che ha dimostrato grande solidità in campo. Ora, Sinner prosegue la sua corsa nella competizione e si prepara a sfidare il prossimo avversario nella semifinale. La sfida tra i due atleti ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis presenti a Roma.

Roma, 14 maggio 2026 – Un grande Jannik Sinner batte Andrej Rublev ai quarti di finale e vola in semifinale agli Internazionali d’Italia. E’ sempre più Italia allora in competizione, che adesso conta ben due tennisti tricolori nel match che precede la partita per il trofeo. Già ieri Luciano Darderi aveva infiammato il Centrale, vincendo con lo spagnolo Rafael Jodar, conquistando la prima semifinale della competizione in carriera (leggi qui), e oggi ha proseguito il numero uno al mondo. Quest’ultimo ha entusiasmato il pubblico sugli spalti, che lo visto battere il russo in meno di due ore e staccare il biglietto per la semifinale, con il punteggio di 6-2, 6-4. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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