Internazionali Sinner e l’abbraccio commovente con un raccattapalle

Durante i quarti di finale degli Internazionali d’Italia, il tennista italiano ha sconfitto il russo Andrej Rublev e si è qualificato per le semifinali del torneo. Nel corso della partita, si è avvicinato a un raccattapalle, con cui ha condiviso un abbraccio spontaneo e caloroso, gesto che ha attirato l’attenzione dei presenti. La sfida si è svolta giovedì 14 maggio e ha visto il giocatore azzurro prevalere nel match, proseguendo così la corsa verso la finale.

(Adnkronos) – Jannik Sinner cuore d'oro agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 14 maggio, il tennista azzurro ha battuto il russo Andrej Rublev nei quarti del Masters 1000 di Roma, volando così in semifinale. Prima dell'inizio del match, Sinner ha regalato un momento speciale a un raccattapalle, commuovendo tutto il web. Dopo averlo accompagnato in campo, mano nella mano, proprio mentre Sinner si toglieva la felpa per iniziare il riscaldamento, il bambino ha chiesto al numero 1: "Posso abbracciarti?". L'azzurro ha allargato il sorriso e risposto: "Ma certo". L'abbraccio è durato qualche secondo, poi Sinner ha riso guardando il raccattapalle ed è tornato a concentrarsi sulla partita. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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