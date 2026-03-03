Sinner arriva a Indian Wells | l' abbraccio con Draper poi si rilassa così

Jannik Sinner è arrivato a Indian Wells per il torneo Masters 1000. All'ingresso, ha scambiato un abbraccio con Jack Draper e in seguito si è dedicato a una partita di calcio per rilassarsi. La sua presenza è stata accompagnata da un clima di tranquillità e attenzione, prima di iniziare le competizioni ufficiali.

Jannik Sinner è pronto per il Masters 1000 di Indian Wells. Al suo arrivo, l'azzurro ha prima salutato Jack Draper, poi si è concesso un po' di relax giocando a calcio.