All'aeroporto di Bologna, mamma Veronica ha accolto Andrea Kimi Antonelli, il pilota italiano che ha vinto una gara di Formula 1 e ha portato il tricolore sul podio. Durante l'incontro, mamma Veronica ha abbracciato il figlio e si è commossa vedendolo piangere. L'evento ha suscitato emozioni intense e molta attenzione tra coloro che seguono il mondo delle corse.

C'era anche mamma Veronica all'aeroporto di Bologna ad accogliere Andrea Kimi Antonelli, il pilota italiano che ha riportato il tricolore sul gradino più alto del podio di una gara di Formula 1. "Una cosa talmente grande e bella che non so cosa dire, merito suo e della Mercedes", ha detto la madre di Kimi dopo aver abbracciato il suo "bambino". "Quando ho visto che piangeva mi sono messo a piangere anche io", ha poi aggiunto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi, l'abbraccio commovente di mamma Veronica: "Quando l'ho visto piangere..."

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