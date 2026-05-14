Internazionali Sinner e la dichiarazione d’amore | Sei il più bello

(Adnkronos) – Jannik Sinner mania agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 14 maggio, il tennista azzurro è volato in semifinale del Masters 1000 di Roma, superando Andrej Rublev in due set nei quarti, di fronte a un Centrale sold out per lui e ancora una volta colorato d'arancione, con tanti cartelloni e cori che hanno riempito l'aria del Foro Italico. "Sinner sei la racchetta di Dio", scrive un tifoso su un cartellone, un messaggio urlato, poco dopo, a un punto da urlo firmato dall'azzurro. Per il numero 1 del mondo sono arrivati appassionati da tutta Italia: alcuni firmavano messaggi dalla provincia di Cosenza, altri da Siena: "Jannik Siena ti ama", è l'ultima dichiarazione d'amore ricevuta da Sinner. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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