Parto da un assunto che per molti critici è un limite, ma che per me è stata una scelta coraggiosa: Michael, il film di Antoine Fuqua, è un atto d’amore dichiarato e senza pudore. Non un documentario, non un’inchiesta. Un atto d’amore. E proprio perché lo è, l’ho guardato con gli occhi di chi ha ballato Billie Jean nella sua cameretta e ha pianto il 25 giugno 2009. E devo dirlo: il film mi è piaciuto molto. Jaafar Jackson, il nipote del mito, è semplicemente sbalorditivo. Non recita, incarna. Quando sale sul palco del Motown 25 e fa quel primo passo sulla punta, il tempo si ferma. La scena di Thriller sul set è un tripudio di coreografie e sudore.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Michael”: una dichiarazione d’amore che si ferma sul più bello. E forse è solo il primo atto

Il sigillo indelebile: ciò che Leone XIV vede a Canterbury e che i suoi critici ignorano

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