A Roma, il torneo degli Internazionali si avvia verso i quarti di finale con il confronto tra Jannik Sinner e Andrej Rublev. Dopo aver superato il suo ultimo avversario, Sinner si prepara a sfidare Rublev in una partita che si disputerà nei prossimi giorni. Le modalità di visione dell’incontro saranno comunicate nelle prossime ore, mentre i tifosi attendono di scoprire chi avanzerà tra i due atleti.

Roma si prepara al quarto di finale tra Jannik Sinner e Andrej Rublev. Archiviata la pratica Andrea Pellegrino, il numero 1 al mondo punta a continuare la sua scalata fino alla finale del torneo. Appuntamento alle 13 sul campo principale del Foro Italico, che promette un sostegno incrollabile all’azzurro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Internazionali BNL d'Italia (@internazionalibnlditalia) Sinner-Rublev: i precedenti. Quello di oggi sarà l’11esimo incontro tra i due tennisti. Al momento Sinner conduce con 7 vittorie a 3. L’ultima risale al Roland Garros 2025, quando l’italiano si impose in tre set con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 durante i 16esimi del torneo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, Sinner sfida Rublev ai quarti: orari e dove vedere la partita in tv

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