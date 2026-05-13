Oggi si svolgono i quarti di finale del singolare maschile agli Internazionali d’Italia di Roma, con il match tra Darderi e Jodar. La giornata prevede anche incontri di doppio, e gli orari sono stati comunicati per la visione in televisione. Le partite si giocano sui campi in terra battuta del torneo, che prosegue con l’obiettivo di individuare i semifinalisti.

Agli Internazionali d’Italia in corso a Roma iniziano oggi, 13 maggio, i quarti di finale del singolare maschile. A rappresentare l’Italia ci sarà Luciano Darderi, reduce dall’ impresa di ieri pomeriggio contro Alexander Zverev, campione uscente e numero 3 al mondo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FITP Tennis (@federtennis) La sfida di oggi lo vedrà impegnato contro lo spagnolo Rafael Jodar, che si è già distinto all’ Atp Madrid 2026 per essere approdato ai quarti, dove poi è stato eliminato da Jannik Sinner. Non ci sono precedenti tra l’azzurro, attuale numero 20 del ranking Atp, e l’avversario madrileno, quindi la sfida che si giocherà oggi è del tutto inedita.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, oggi sfida Darderi-Jodar ai quarti, in campo anche il doppio: orari e dove vederli in tv

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