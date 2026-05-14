Il presidente della Repubblica parteciperà alla finale del torneo di singolare maschile degli Internazionali d’Italia, in programma nella capitale. L’evento, uno dei più importanti nel calendario tennistico internazionale, vede coinvolti i migliori giocatori del mondo. La presenza del capo dello Stato si aggiunge alle consuete occasioni di partecipazione a eventi sportivi di rilievo, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sul ruolo specifico.

Sergio Mattarella assisterà alla finale del singolare maschile degli Internazionali d’Italia in corso a Roma. Il presidente ha deciso di accogliendo l’invito di Coni e Federtennis, che aveva strappato la promessa di esserci al Capo dello Stato quando, agli inizi di maggio, Mattarella ha incontrato le squadre che avevano vinto la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup. Per il presidente della Repubblica non sarà una completa novità: lo scorso anno si recò al Foro Italico per assistere alla finale del singolare femminile, vinta da Jasmine Paolini. Il Foro Italico gli tributò un’ovazione, come raccontano queste immagini. La finale del torneo maschile 2026 è in programma domenica 17 maggio, rigorosamente sul campo principale.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, Mattarella sarà alla finale del singolare maschile

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