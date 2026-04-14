Gli Internazionali di Roma 2026 puntano a superare i 400.000 spettatori, con l’obiettivo di aumentare la partecipazione rispetto alle precedenti edizioni. La manifestazione si svolgerà sui campi della capitale e si concentrerà anche sulla competizione del singolare maschile, con l’intento di conquistare il titolo in questa categoria. La previsione di presenze si basa sui dati delle edizioni passate e sulle strategie di promozione adottate quest’anno.

AGI - "Quest'anno agli Internazionali Bnl d' Italia confidiamo di raggiungere e superare un numero di spettatori pari alle 400.000 unità". Lo ha detto il presidente della Fitp Angelo Binaghi alla conferenza stampa di presentazione dell'edizione numero 83 degli Internazionali di tennis 2026 al Parco del Foro Italico in Roma. "In questo caso - ha spiegato - ci confrontiamo con noi stessi, anche per la limitata attuale capacità del Centrale in attesa che il lavoro di Sport e Salute ci possa far usufruire di un impianto molto più bello e ampliato anche nella sua capacità speriamo dal 2028. Abbiamo a oggi una biglietteria ancora superiore al record del 2025: anno su anno abbiamo una crescita dell'8,6% in termini numerici e abbiamo già venduto a un mese dall'inizio del torneo ben 220.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Internazionali di Roma 2026, si punta alle 400mila presenze e alla vittoria nel singolare maschile

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