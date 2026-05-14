Internazionali d’Italia Mattarella sarà presente alla finale

Il presidente della Repubblica sarà presente alla finale degli Internazionali di tennis di Roma, che si terrà domenica 17 maggio. La notizia è stata comunicata dall’organizzazione dell’evento. È la prima volta che un presidente della Repubblica partecipa a questa finale. La partita si svolgerà allo stadio centrale del torneo. Numerosi tifosi si stanno preparando per l’evento.

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(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assisterà alla finale degli Internazionali di tennis di Roma in programma domenica prossima, 17 maggio. Il Capo dello Stato ha accolto l’invito formulatogli dal Coni e dalla Federazione in occasione del recente incontro al Quirinale con le Nazionali femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sanna Marin spiegata agli italiani: NATO, gossip e scandali Sullo stesso argomento Leggi anche: Internazionali d’Italia, finale con il presidente: Mattarella sarà in tribuna Mattarella domenica alla finale degli Internazionali d'Italia di tennisL'aveva preannunciato alle nazionali maschile e femminile di tennis accolte al Quirinale una decina di giorni fa: «I vostri successi mi auguro di... Temi più discussi: Mattarella agli azzurri del tennis: L’Italia protagonista del mondo, un ruolo consolidato; Mattarella, tennis italiano protagonista, sarò agli Internazionali di Roma; Mattarella incontra il tennis italiano: Protagonisti nel mondo. FOTO; Assalto al Foro: già 21 italiani in gara. Gli azzurri oggi ricevuti da Mattarella. Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) / Posts / X x.com Internazionali d’Italia 2026, il Presidente Mattarella sarà in tribuna domenica per la finale maschilePer fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ... spaziotennis.com Internazionali d’Italia, Mattarella sarà presente alla finale di domenicaInternazionali d'Italia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente alla finale di domenica ... italpress.com