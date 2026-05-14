Internazionali d’Italia Mattarella sarà presente alla finale
Il presidente della Repubblica sarà presente alla finale degli Internazionali di tennis di Roma, che si terrà domenica 17 maggio. La notizia è stata comunicata dall’organizzazione dell’evento. È la prima volta che un presidente della Repubblica partecipa a questa finale. La partita si svolgerà allo stadio centrale del torneo. Numerosi tifosi si stanno preparando per l’evento.
(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assisterà alla finale degli Internazionali di tennis di Roma in programma domenica prossima, 17 maggio. Il Capo dello Stato ha accolto l’invito formulatogli dal Coni e dalla Federazione in occasione del recente incontro al Quirinale con le Nazionali femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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