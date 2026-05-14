Il presidente della Repubblica parteciperà alla finale degli Internazionali d’Italia, confermando la sua presenza in tribuna. Appassionato di tennis, è stato già comunicato che sarà presente per assistere alla conclusione del torneo. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle modalità stabilite, con il presidente che premierà il vincitore al termine della partita. La finale si disputerà in un’atmosfera caratterizzata da grande attesa.

Sergio Mattarella ancora protagonista dello sport italiano. Il Presidente della Repubblica ha deciso di essere presente alla finale di domenica alle 17 degli Internazionali d’Italia. E questo a prescindere dall’eventuale presenza di Jannik Sinner. È evidente che il Capo dello Stato speri fortemente nella presenza di un italiano. O magari di due, visto lo straordinario percorso che sta facendo Luciano Darderi, che nella notte ha raggiunto la semifinale e che ora sfiderà Ruud. La passione di Mattarella per lo sport è cosa nota. Lo abbiamo visto ovunque, dai Mondiali di atletica alle piste di Cortina durante i Giochi. A lui piace esserci, sentire la passione, alzarsi in piedi ad applaudire, persino urlare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Internazionali d’Italia, finale con il presidente: Mattarella sarà in tribuna

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