Internazionali di Roma 2026 Salvini e Galliani da Sinner | Bellissimo spettacolo

Al Foro Italico, il vice presidente del Consiglio ha assistito ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia di tennis, dove il giocatore italiano ha affrontato un avversario. La partita si è conclusa con la vittoria dell’italiano, che ha così conquistato l’accesso alle semifinali. Durante l’evento, erano presenti anche altre personalità, tra cui un dirigente sportivo, che ha commentato l’incontro definendolo uno spettacolo bellissimo. Salvini e il dirigente hanno seguito l’andamento del match in tribuna.

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Il vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini era al Foro Italico per assistere alla partita di Sinner (partita poi vinta dall’italiano che accede ora alle semifinali) nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia a Roma. Con lui, anche Paolo Maldini, ex calciatore del Milan e Adriano Galliani, senatore di Forza Italia. Tutti concordi nel ritenere quello di oggi “uno spettacolo bellissimo“. Derby Roma-Lazio, Binaghi ironico: "Oggi in Italia si deve spostare il calcio o il tennis? Calendario Serie A fatto con i piedi" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Internazionali di Roma 2026, Salvini e Galliani da Sinner: "Bellissimo spettacolo" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Internazionali d’Italia, Sinner: “Bellissimo tornare a Roma. Sono pronto per questo torneo”Roma, 7 maggio 2026 – Re Jannik Sinner sbarca agli Internazionali d’Italia e i tifosi tricolori coccolano il loro beniamino. Internazionali BNL d'Italia, parla Sinner: "Bellissimo tornare a Roma, è un torneo speciale per noi italiani"Jannik Sinner farà il suo debutto agli Internazionali BNL d’Italia sabato 9 maggio. Temi più discussi: Jannik Sinner, il suo tabellone a Roma: le partite e i possibili avversari agli Internazionali d'Italia 2026 · Tennis ATP; RECAP: Il Day 3 di Roma si chiude con le vittorie di Sabalenka e di Pellegrino nel derby; Internazionali: tutti gli italiani in campo oggi a Roma; Musetti e non solo: il programma di oggi su Sky. Internazionali di Roma 2026, Sinner vola in semifinale e attende uno tra Landaluce e Medvedev: il tabellone completo del torneo calcioefinanza.it/2026/05/14/tab… x.com TV8 diretta tennis oggi in diretta: le partite in chiaro agli Internazionali di Roma 2026Grande appuntamento con il tennis oggi, mercoledì 13 maggio 2026, agli Internazionali d'Italia. Il torneo entra nella fase decisiva con i quarti di finale ... funweek.it Montepremi Atp Roma 2026: ecco quanto guadagna chi vince gli Internazionali di TennisQuanto guadagna chi vince gli Internazionali di Tennis di Roma? Il montepremi ATP del Foro Italico supera gli 8 milioni di euro. funweek.it