Internazionali d’Italia Sinner | Bellissimo tornare a Roma Sono pronto per questo torneo

Il tennista italiano torna a competere a Roma, dove ha espresso entusiasmo nel riprendere il torneo e si è detto pronto ad affrontare la competizione. Gli appassionati locali lo hanno accolto con entusiasmo, dimostrando il legame tra il giocatore e il pubblico della capitale. La partecipazione di Sinner agli Internazionali d’Italia è stata confermata, e il suo ritorno nella città si è accompagnato a parole di soddisfazione.

Roma, 7 maggio 2026 – Re Jannik Sinner sbarca agli Internazionali d’Italia e i tifosi tricolori coccolano il loro beniamino. Bagno di folla al suo arrivo e tanti appassionati di tennis sugli spalti durante i suoi allenamenti. Lo scorso anno, di ritorno dalla squalifica avuta per il caso Clostebol, arrivò in finale e fu battuto da Carlos Alcaraz (leggi qui). Quest’ultimo, infortunato, non ci sarà nel torneo romano. Sinner punta a fare bene, e ad alzare il quinto trofeo del quinto Masters 1000 della stagione in programma, e a godersi ogni istante. “Sicuramente sto sul presente, è bellissimo tornare a Roma soprattutto dopo l’anno scorso quando ero stato fuori per mesi e tornare qui mi ha fatto sentire tanto affetto da parte di tante persone.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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