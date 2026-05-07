Internazionali BNL d' Italia parla Sinner | Bellissimo tornare a Roma è un torneo speciale per noi italiani

Sabato 9 maggio, Jannik Sinner disputerà il suo primo match agli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico. L’atleta altoatesino è considerato uno dei favoritissimi per il titolo, mentre gli appassionati italiani sperano in una vittoria che manca da 50 anni, dall’ultimo successo di Panatta. Il torneo, che si svolge nella capitale, rappresenta un evento speciale per gli italiani e per il tennis nazionale.

Jannik Sinner farà il suo debutto agli Internazionali BNL d’Italia sabato 9 maggio. L’altoatesino arriva al torneo del Foro Italico come grande favorito per la vittoria finale e gli italiani confidano in lui il ritorno alla vittoria di un azzurro a Roma dopo ben 50 anni dal trionfo di Panatta. Le.🔗 Leggi su Romatoday.it

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