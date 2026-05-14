Intermarine vola | ricavi raddoppiati a Sarzana con le commesse difesa

Intermarine ha registrato un aumento significativo dei ricavi a Sarzana, raddoppiando i risultati rispetto al passato. La crescita deriva principalmente dalla conclusione di nuove commesse nel settore della difesa. La società ha avviato progetti legati a un nuovo veicolo autonomo destinato alla Marina. La collaborazione con Leonardo ha permesso di mantenere margini elevati sui contratti siglati. La società si concentra sulla realizzazione di strutture e sistemi per applicazioni militari e navali.

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? Punti chiave Come influirà il nuovo veicolo autonomo sulla flotta della Marina?. Perché la collaborazione con Leonardo garantisce margini così elevati?. Quali impatti avrà il portafoglio ordini sul distretto di Sarzana?. Come farà il cantiere a gestire un carico di lavoro miliardario?.? In Breve Ricavi Intermarine saliti a 27 milioni con Ebit margin dell'8,5% nel primo trimestre 2026.. Collaborazione con Leonardo per cinque cacciamine e nuovi veicoli autonomi per la Marina Militare.. Portafoglio ordini supera 1,2 miliardi di euro garantendo stabilità al distretto industriale di Sarzana.. Gruppo Immsi registra fatturato consolidato di 392,2 milioni e Ebitda del 15,8%. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Intermarine vola: ricavi raddoppiati a Sarzana con le commesse difesa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Webuild oltre il piano 2023-2025, ricavi raddoppiati in quattro anniIl 2025 segna per il gruppo Webuild la conclusione del piano industriale 2023 - 2025 "Roadmap al 2025 - The Future is Now", con risultati conseguiti... United vola con i ricavi, ma il carburante frena gli utili? Cosa sapere United registra 14,6 miliardi di dollari di fatturato nel primo trimestre grazie ai voli premium.