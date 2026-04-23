Nel primo trimestre, la compagnia aerea ha registrato ricavi di 14,6 miliardi di dollari, principalmente grazie ai voli di classe premium. Tuttavia, i costi legati al carburante hanno influenzato negativamente gli utili, limitando i profitti complessivi. La crescita dei ricavi si è concentrata sulle tariffe più alte, mentre i costi energetici sono aumentati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

? Cosa sapere United registra 14,6 miliardi di dollari di fatturato nel primo trimestre grazie ai voli premium.. L'impennata dei costi del carburante spinge United a ridurre la capacità operativa del 5%.. United ha registrato un fatturato trimestrale da record di 14,6 miliardi di dollari nel primo trimestre, nonostante il piano di riduzione della capacità del 5% previsto per il 2026 a causa dell’impennata dei costi energetici. Il vettore aereo ha una crescita del 10,6% rispetto ai risultati ottenuti nello stesso periodo dell’anno precedente, trainata principalmente da un aumento del 14% nella richiesta di voli in classe business e premium....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - United vola con i ricavi, ma il carburante frena gli utili

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