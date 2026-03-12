Webuild oltre il piano 2023-2025 ricavi raddoppiati in quattro anni

Webuild ha superato gli obiettivi del piano industriale 2023-2025, con ricavi che si sono raddoppiati in quattro anni. Il gruppo ha annunciato che il 2025 rappresenta la conclusione di questa strategia, evidenziando come i risultati raggiunti siano andati oltre le previsioni iniziali. La società ha confermato di aver conseguito i target stabiliti nel piano

Il 2025 segna per il gruppo Webuild la conclusione del piano industriale 2023 - 2025 "Roadmap al 2025 - The Future is Now", con risultati conseguiti ben oltre i target. I risultati conseguiti assumono «particolare rilevanza in un contesto macroeconomico complesso, caratterizzato da instabilità geopolitica, inflazione e volatilità dei prezzi energetici, dimostrando la resilienza del modello industriale del gruppo», si legge in una nota. Webuild ha visto la crescita record dei ricavi, raddoppiati in quattro anni; il margine operativo lordo (Ebitda) raddoppiato in quattro anni e margine in crescita all'8,6%. Realizzate oltre 13.000 nuove assunzioni medie annue dal 2023 e più di 3 milioni di ore di formazione erogate.