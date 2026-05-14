Inter Sucic ha convinto tutti | il futuro è nerazzurro

Petar Sucic, nato nel 2003, è un centrocampista croato che recentemente ha attirato l’attenzione nel settore giovanile dell’Inter. Con una presenza che combina determinazione e stile, il calciatore ha guadagnato progressivamente spazio nella squadra nerazzurra. La sua crescita e le prestazioni sul campo sono state valutate positivamente dai tecnici, portandolo a essere considerato uno dei giovani più promettenti del club. Ora, l’attenzione si concentra sul suo percorso di sviluppo e sui possibili utilizzi in prima squadra.

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Classe 2003, croato, l’Inter ha tra le mani uno dei centrocampisti del futuro. Grinta ed eleganza, così Petar Sucic si è ritagliato il suo spazio in nerazzurro. Un approdo non facile, considerato il salto dalla Dinamo Zagabria all’Inter, ma tra alti e bassi ha quasi sempre risposto presente. E non è un dettaglio da poco, ritagliarsi spazio in un centrocampo già ricco di qualità ed esperienza sembrava complicato anche per un talento come lui. Nonostante il fatidico trio in mezzo al campo, più l’aggiunta di Zielinski, il croato ha messo a referto 48 presenze in tutte le competizioni, condite da 4 gol e 4 assist, confermandosi una scelta apprezzata da Chivu. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Sucic ha convinto tutti: il futuro è nerazzurro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video VERSO LA FINALECOME CAMBIA IL MERCATOPAVARD, DIOUF, MARTINEZ, KONÈ, PAZ... Sullo stesso argomento Inter Como, il retroscena su Sucic: ha giocato nonostante l’infortunio! Ecco tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Inter Como, svelato un retroscena su Sucic: il protagonista della sfida di San Siro ha giocato nonostante l’infortunio... Lazio-Inter 0-3, le pagelle: Lautaro (7,5) non perdona, Sucic (7,5) il futuro, Romagnoli (4) imperdonabilePer l'Inter è tutto facile: la sfida contro la Lazio finisce con il risultato di 3-0. Temi più discussi: Inter, Sucic ha convinto Chivu: candidatura forte per la finale di Coppa Italia; Ex all. Sucic: Può raccogliere l’eredità di Modric. Ogni club lo vorrebbe: un giorno giocherà nel…; Addio dopo lo Scudetto con l'Inter, tanti giocatori in partenza: chi lascerà i nerazzurri al termine della stagione; Inter dominante, ma Chivu non si illude: La Coppa Italia sarà un'altra storia. Sucic? Non mi sorprende. Un club importante della Bundesliga ha fatto pensieri su Sucic negli ultimi mesi quando giocava poco. Da parte dell'Inter e del giocatore non c'è mai stata apertura. Sucic vuole restare in nerazzurro ed è convinto di poter fare molto di più il prossimo anno. Anch x.com Inter, Sucic non ha dubbi: Situazione chiara sul futuro. Brozovic? Orgoglioso del paragoneNel corso della conferenza stampa tenuta dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Lazio il centrocampista nerazzurro, Petar Sucic, ha parlato anche del proprio futuro e non solo. tuttomercatoweb.com Sucic in conferenza: All'Inter sono felice, voglio vincere altri trofeiIl nerazzurro si presenta in conferenza stampa allo stadio Olimpico per analizzare la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter ... fcinternews.it