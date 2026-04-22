Inter Como il retroscena su Sucic | ha giocato nonostante l’infortunio! Ecco tutti i dettagli

Durante la partita tra Inter e Como, è emerso un retroscena riguardante il centrocampista ospite. Nonostante un infortunio, il giocatore ha preso parte alla sfida, continuando a scendere in campo. La notizia è stata riportata da fonti ufficiali, che hanno confermato la sua presenza nonostante le condizioni fisiche non ottimali. La scelta di scendere in campo ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori.

Inter News 24 Inter Como, svelato un retroscena su Sucic: il protagonista della sfida di San Siro ha giocato nonostante l’infortunio. Emerge un dettaglio clamoroso riguardante le ultime prestazioni di Petar Sucic, svelato dal giornalista Pasquale Guarro attraverso il suo profilo X. Il centrocampista nerazzurro ha stretto i denti in una situazione fisica proibitiva, dimostrando un attaccamento alla maglia fuori dal comune per non lasciare il centrocampo di Cristian Chivu in emergenza. Durante la trasferta di Cremona, il giocatore ha riportato la rottura di una mano in seguito a un duro scontro di gioco, quando il difensore Baschirotto gli è franato addosso.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, il retroscena su Sucic: ha giocato nonostante l’infortunio! Ecco tutti i dettagli Notizie correlate Lautaro, gesto che non passa inosservato: Toro in panchina per Como Inter nonostante l’infortunio. I dettaglidi Alberto PetrosilliLautaro sarà in panchina nonostante l’indisponibilità questa sera in Como-Inter: grande gesto del capitano nerazzurro L’Inter di... Mercato Inter, occhi su diversi giocatori del Como: tra questi c’è anche l’erede di Calhanoglu? Ecco tutti i dettaglidi Francesco AlipertaMercato Inter, la sfida contro il Como ha permesso ai dirigenti nerazzurri di seguire dal vivo alcuni possibili obiettivi La... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Carlos Augusto e il rinnovo sospeso con l’Inter: il retroscena sulle gerarchie di Chivu; Retroscena Carlos Augusto: è convinto di essersi giocato il Mondiale perché all’Inter…; Coppa Italia, Inter-Como: le ultimissime di formazione, Thuram favorito su Esposito; Te l'ha chiamata Chivu. Siete l'Inter, calmatevi: la stoccata di Fabregas. Inter da urlo: rimonta il Como 3-2 e vola in finale di Coppa ItaliaDiretta Inter-Como di Martedì 21 aprile 2026: doppietta di Calhanoglu e gol decisivo di Susic. Nerazzurri in finale di Coppa Italia ... calciomagazine.net Video Inter Como (3-2) | Gol e highlights: Sucic guida la rimonta! (Coppa Italia, 21 aprile 2026)Video Inter Como gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Coppa Italia di oggi 21 aprile ... ilsussidiario.net | - - Il Como si ferma in semifinale: passa l'Inter Incubo nerazzurro per Fabregas: altra rimonta subita Baturina e Da Cunha per il doppio vantaggio, ribaltano tutto la doppietta di Calhanoglu e Sucic Lariani ora - facebook.com facebook VIDEO - Inter-Como 3-2, Tramontana: "Ero allo stadio, sono senza parole. La svolta da Chivu, Diouf e Sucic" x.com