Lazio-Inter 0-3 le pagelle | Lautaro 7,5 non perdona Sucic 7,5 il futuro Romagnoli 4 imperdonabile

L'Inter ha vinto 3-0 contro la Lazio in una partita valida per il campionato, giocata all'Olimpico. Lautaro Martinez ha ricevuto un voto di 7,5 per aver segnato e gestito bene l'attacco, mentre Sucic è stato valutato anch'egli 7,5, dimostrando ottime capacità di futuro. Romagnoli ha invece ottenuto un 4, con un errore giudicato imperdonabile. La sfida si è conclusa con i nerazzurri che si preparano alla finale di Coppa Italia.

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Per l'Inter è tutto facile: la sfida contro la Lazio finisce con il risultato di 3-0. I nerazzurri passeggiano all'Olimpico in vista della finale di Coppa Italia. Lautaro porta subito in vantaggio gli ospiti: da uno spiovente Thuram spizza in direzione dell'argentino, che batte Motta da distanza ravvicinata. La rete del raddoppio passa invece per i piedi di Sucic: al 39esimo il centrocampista viene servito quando è fuori area e la sua conclusione sorprende il portiere biancoceleste. Nel secondo tempo l'espulsione di Romagnoli spiana ulteriormente la strada ai nerazzurri, che segnano anche il terzo gol con Mkhitaryan quando manca un quarto d'ora alla fine.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Lazio-Inter 0-3, le pagelle: Lautaro (7,5) non perdona, Sucic (7,5) il futuro, Romagnoli (4) imperdonabile ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate PAGELLE e TABELLINO LAZIO-INTER: Lautaro in forma finale, Romagnoli si perde il derbyVoti, Top e Flop della sfida andata in scena allo stadio Olimpico e valevole per la 36esima giornata di Serie A L’antipasto della finale di Coppa... Pagelle Lazio Inter: Lautaro segna e inventa, perla di Sucic, Diouf sgasa!di Giuseppe ColicchiaPagelle Lazio Inter, i nostri voti ai protagonisti in campo all’Olimpico di Roma, sfida valevole per la 36^ giornata di Serie A... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Verso Lazio-Inter: la guida completa alla partita; Lazio-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Laziostory | VIDEO/FOTO, 6 maggio 1998, Lazio-Inter 0-3: finale amara, ma 20.000 laziali a Parigi fanno la storia; Under 15, ottavi di finale: Lazio-Inter. Lazio-Inter 0-3, le pagelle dei nerazzurri: Mkhitaryan (7) in modalità Highlander, Lautaro (7,5) gol e assist da... finale, Chivu (7)Alla prima uscita da campione d’Italia, l’Inter di Cristian Chivu non abbassa la tensione e centra un’altra vittoria nell’anticipo dell’Olimpico con la Lazio, ... leggo.it PAGELLE Lazio Inter 0-3: tante insufficienze in una Lazio che faticaLazio Inter, turno numero trentasei della Serie A 2025 2026 è una sorta di primo round in vista della certamente più sentita finale della Coppa Italia: ecco le pagelle di questo match di campionato, c ... lazionews.eu #Romagnoli espulso in Lazio-Inter: salta il derby contro la Roma x.com [Post-Match Discussion Thread] Lazio 0:3 Inter (Serie A, Matchday 36) reddit