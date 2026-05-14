Inter padrona in Italia | 2-0 alla Lazio e decima Coppa Italia

Da laverita.info 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter ha vinto 2-0 contro la Lazio nella finale di Coppa Italia, conquistando così il decimo trofeo nella propria storia. La squadra nerazzurra aveva già ottenuto lo Scudetto e ora aggiunge un altro titolo al palmarès nazionale. La partita si è conclusa con il successo dei nerazzurri, che hanno portato a casa il trofeo dopo aver battuto i biancocelesti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Inter chiude la stagione italiana con il secondo trofeo in bacheca. Dopo lo Scudetto, arriva anche la Coppa Italia: 2-0 alla Lazio nella finale dell’Olimpico e decimo successo nella competizione per i nerazzurri, che continuano così il proprio ciclo vincente. Per Cristian Chivu, arrivato in estate tra dubbi e inevitabili paragoni con il recente passato, il primo anno sulla panchina interista si chiude con una doppietta che pochi avrebbero pronosticato dodici mesi fa. La finale è durata poco più di mezz’ora. L’Inter ha indirizzato la partita sfruttando due errori pesanti della Lazio e poi ha gestito senza particolari affanni. Il vantaggio è arrivato al 14’: corner di Dimarco, Thuram prolunga e Marusic, nel tentativo di anticipare tutti, devia nella propria porta.🔗 Leggi su Laverita.info

inter padrona in italia 2 0 alla lazio e decima coppa italia
© Laverita.info - Inter padrona in Italia: 2-0 alla Lazio e decima Coppa Italia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

FINALE!!! | ATALANTA-LAZIO 2-3 D.C.R. | HIGHLIGHTS COPPA ITALIA

Video ?? FINALE!!! | ATALANTA-LAZIO 2-3 D.C.R. | HIGHLIGHTS COPPA ITALIA

Notizie correlate

Coppa Italia, Lazio-Inter 0-2: nerazzurri vincono la “decima”L’Inter conquista la Coppa Italia superando la Lazio per 2-0 grazie a un autogol di Marusic e alla rete di Lautaro Martinez.

Lazio-Inter 0-2: Chivu vince la decima Coppa Italia, è DOBLETEL’Inter sale sul tetto d’Italia per la decima volta, alzando al cielo la Coppa Italia al termine di una finale dominata dall’inizio alla fine contro...

Temi più discussi: Inter da leggenda: Coppa Italia numero 10 e doblete completato; La Roma si qualifica in Champions League se… Le combinazioni; Inter da padrona con la Lazio: all’Olimpico un 3-0 senza storia; Stramaccioni: La fame di Lautaro e le quattro ali di Sarri, tra Lazio e Inter si decide qui.

coppa italia inter padrona in italiaLazio-Inter, diretta finale Coppa Italia: due regali e la coppa è nerazzurra, le dichiarazioniAll'Olimpico in palio il secondo trofeo nazionale: si sfidano i biancocelesti di Sarri e i nerazzurri di Chivu ... tuttosport.com

coppa italia inter padrona in italiaE SONO 10! LA COPPA ITALIA È DELL’INTER: CHIVU FA IL DOBLETELa Lazio di Sarri e l'Inter di Chivu si affronta nella finale di Coppa Italia. Segui la cronaca del match con Interlive.it ... interlive.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web