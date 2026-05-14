L'Inter ha vinto 2-0 contro la Lazio nella finale di Coppa Italia, conquistando così il decimo trofeo nella propria storia. La squadra nerazzurra aveva già ottenuto lo Scudetto e ora aggiunge un altro titolo al palmarès nazionale. La partita si è conclusa con il successo dei nerazzurri, che hanno portato a casa il trofeo dopo aver battuto i biancocelesti.

L’Inter chiude la stagione italiana con il secondo trofeo in bacheca. Dopo lo Scudetto, arriva anche la Coppa Italia: 2-0 alla Lazio nella finale dell’Olimpico e decimo successo nella competizione per i nerazzurri, che continuano così il proprio ciclo vincente. Per Cristian Chivu, arrivato in estate tra dubbi e inevitabili paragoni con il recente passato, il primo anno sulla panchina interista si chiude con una doppietta che pochi avrebbero pronosticato dodici mesi fa. La finale è durata poco più di mezz’ora. L’Inter ha indirizzato la partita sfruttando due errori pesanti della Lazio e poi ha gestito senza particolari affanni. Il vantaggio è arrivato al 14’: corner di Dimarco, Thuram prolunga e Marusic, nel tentativo di anticipare tutti, devia nella propria porta.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Inter padrona in Italia: 2-0 alla Lazio e decima Coppa Italia

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