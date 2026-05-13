Lazio-Inter 0-2 | Chivu vince la decima Coppa Italia è DOBLETE

L’Inter si aggiudica la decima Coppa Italia battendo 2-0 la Lazio nella finale. La squadra nerazzurra ha controllato tutto l’incontro, segnando due volte e consolidando il risultato nei minuti finali. La Lazio, invece, ha mostrato difficoltà a mantenere il ritmo e a creare occasioni pericolose, lasciando spazio agli avversari. A fine partita, il capitano dell’Inter ha alzato il trofeo davanti ai tifosi presenti allo stadio.

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L’ Inter sale sul tetto d’Italia per la decima volta, alzando al cielo la Coppa Italia al termine di una finale dominata dall’inizio alla fine contro una Lazio troppo fragile per impensierire i campioni. All’ Olimpico, la squadra guidata da Cristian Chivu si impone per 2-0 grazie a un’autorete di Marusic e al solito colpo letale di Lautaro Martinez, sigillando un doblete (Campionato e Coppa) che mancava dall’era di Mourinho. Il tecnico romeno, al suo primo anno in panchina, eguaglia così il primato di successi immediati, chiudendo definitivamente il cerchio della rinascita iniziato dopo la delusione della scorsa finale di Champions League. Secondo quanto riportato dal nostro inviato, la cronaca del match si riassume in un monologo nerazzurro durato poco più di mezz’ora.🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Lazio-Inter 0-2: Chivu vince la decima Coppa Italia, è DOBLETE ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lazio Inter 0-2: finisce qui, è doblete nerazzurro! Decima Coppa Italia della storiadi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 21 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finale di Coppa Italia 2025/26: seguilo live... Coppa Italia: Inter-Lazio finale stasera all’Olimpico. Chivu per il “doblete”, Sarri per l’EuropaROMA – Ammaccata dal risultato dell’ultima di campionato, la Lazio si rinnova, cambia pelle e affronta stasera (ore 21, stadio Olimpico, diretta su... Temi più discussi: Serie A Enilive | Lazio-Inter 0-3, il tabellino; Lazio-Inter 0-3 | Highlights | Serie A 25-26; Il primo Lazio-Inter è dei nerazzurri (0-3), mercoledì la finale di Coppa Italia; Lazio - Inter : 0 - 3 (Serie A): cronaca, tabellino e statistiche. LA COPPA ITALIA È DELL'INTER! IL DOUBLE È REALTÀ ?? All'Olimpico di Roma l'Inter piega la Lazio 2-0 e conquista la Coppa Italia! Prima uno sfortunato autogol di Marusic al 13', poi Lautaro ruggisce al 35' e sigilla il match, mandando i nerazzurri sul x.com Finale Coppa Italia, in campo Lazio-Inter 0-2. LIVENello stadio della Capitale si assegna il trofeo. I nerazzurri puntano al doblete dopo aver già conquistato lo scudetto, i biancocelesti invece vogliono riscattare una stagione che finora ha regalato ... tg24.sky.it Lazio-Inter 0-2, le pagelle dei nerazzurri: Dumfries (7) e Dimarco (7) pendolini, Lautaro (7,5) re di coppa, Chivu (7,5) porta a casa il double al primo shotL’Inter di Cristian Chivu chiude in bellezza la stagione, aggiudicandosi dopo il 21° tricolore anche la finale di Coppa Italia dell’Olimpico contro la Lazio di Sarri, per ... leggo.it