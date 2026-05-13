Coppa Italia Lazio-Inter 0-2 | nerazzurri vincono la decima

L’Inter ha vinto la Coppa Italia battendo la Lazio 2-0 nella finale. La partita si è decisa con un autogol di Marusic e un gol di Lautaro Martinez. La squadra nerazzurra si è aggiudicata così il trofeo, conquistando la decima Coppa Italia della sua storia. La finale si è svolta in un impianto sportivo con pubblico ridotto, e l’Inter ha concluso il match con il risultato favorevole.

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