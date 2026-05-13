Coppa Italia Lazio-Inter 0-2 | nerazzurri vincono la decima

Da sportface.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter ha vinto la Coppa Italia battendo la Lazio 2-0 nella finale. La partita si è decisa con un autogol di Marusic e un gol di Lautaro Martinez. La squadra nerazzurra si è aggiudicata così il trofeo, conquistando la decima Coppa Italia della sua storia. La finale si è svolta in un impianto sportivo con pubblico ridotto, e l’Inter ha concluso il match con il risultato favorevole.

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L’Inter conquista la Coppa Italia superando la Lazio per 2-0 grazie a un autogol di Marusic e alla rete di Lautaro Martinez. Succede tutto nel primo tempo, a poco serve la reazione biancoceleste della ripresa. L’Inter prende in mano il pallino del gioco fin dai primi istanti, costringendo la Lazio a rintanarsi nella propria metà campo con un atteggiamento molto prudente. Il possesso palla della squadra di Chivu viene premiato al quattordicesimo minuto: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Barella, Thuram spizza la sfera e provoca la sfortunata deviazione di Marusic, che infila la palla nella propria porta. Il vantaggio permette ai nerazzurri di abbassare i ritmi e palleggiare in totale sicurezza.🔗 Leggi su Sportface.it

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