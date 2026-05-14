Inter l’anno perfetto di Chivu | Double storico e progetto destinato a crescere – VIDEO di Giuseppe Colicchia

Durante il suo primo anno con l’Inter, il giocatore ha conquistato un Double, vincendo sia il campionato che la coppa nazionale. Questo risultato ha segnato un momento importante nella sua carriera e nella storia del club, contribuendo a rafforzare il progetto di crescita avviato in estate. La sua presenza in campo si è fatta notare per continuità e determinazione, lasciando un’impronta significativa, anche senza grandi clamori mediatici. Il ciclo iniziato potrebbe proseguire nei prossimi anni, secondo le aspettative della società.

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