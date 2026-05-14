Inter l’anno perfetto di Chivu | Double storico e progetto destinato a crescere – VIDEO di Giuseppe Colicchia
Durante il suo primo anno con l’Inter, il giocatore ha conquistato un Double, vincendo sia il campionato che la coppa nazionale. Questo risultato ha segnato un momento importante nella sua carriera e nella storia del club, contribuendo a rafforzare il progetto di crescita avviato in estate. La sua presenza in campo si è fatta notare per continuità e determinazione, lasciando un’impronta significativa, anche senza grandi clamori mediatici. Il ciclo iniziato potrebbe proseguire nei prossimi anni, secondo le aspettative della società.
Accomando a CagliariNews24: «Pochi dubbi sulla conferma di Pisacane, il riscatto di Kilicsoy è a rischio!» Il futuro di Maignan torna in discussione dopo appena un anno! Il portiere detta le condizioni per la permanenza al Milan Napoli, occhio al cavallo di ritorno Rafa Marin: ha convinto il club col suo prestito al Villarreal! 37° turno Serie A, c’è la decisione definitiva: Roma Lazio domenica alle 12 insieme alle altre gare della Champions: la decisione della Prefettura Francia, ufficiale la lista dei convocati per il Mondiale: quattro gli “italiani” scelti da Deschamps! Ma quante esclusioni eccellenti. Il Brasile blinda Ancelotti!... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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